Torino Under 14, roboante successo per i ragazzi di De Martini (Di lunedì 10 febbraio 2020) Torino Under 14, roboante successo per i ragazzi di De Martini: i granata si sono imposti con un rotondo 6-0 sulla Pro Vercelli Netta vittoria per il Torino Under 14 di Andrea Fabio De Martini. I granata classe 2006, infatti, si sono imposti per 6-0 ai danni della Pro Vercelli. In vantaggio già nel primo tempo con le reti di Magnino, Dimitri, Rota e Armocida, i granata nel secondo tempo segnano altri due gol. In evidenza proprio nella ripresa Raballo, autore di una doppietta. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

