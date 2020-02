Tencent investe nello studio di sviluppo di Spec Ops: The Line, Yager (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tencent sta facendo un'altra grande mossa nell'industria del gaming. La multinazionale cinese sta investendo una quantità sconosciuta di capitale nello studio di giochi Yager Development di Berlino. Questo afflusso di denaro aiuterà Yager ad espandere i suoi sforzi di autopubblicazione e consentirà inoltre allo studio di continuare a lavorare al suo attuale progetto, lo sparatutto competitivo The Cycle."Tencent non è solo la principale società di giochi al mondo, ma è anche un investitore prolifico con un track record stellare", ha dichiarato Timo Ullmann, CEO di Yager. "Siamo contenti dell'adesione alla gamma di partner Tencent. Siamo fiduciosi che ciò migliorerà notevolmente la portata della nostra attività, non solo accedendo alla rete e alle risorse di Tencent, ma sfruttando il vasto know-how di settore che Tencent possiede".Yager è noto a molti giocatori per il suo sparatutto del ... eurogamer

