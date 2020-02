Sospetto bambini tornati da Wuhan: non è Coronavirus (Di lunedì 10 febbraio 2020) bambini italiani tornati da Wuhan con sintomi sospetti, ecco come stanno 56 finora gli italiani rientrati da Wuhan, nessun contagiato di Coronavirus, ma ieri i primi due bambini italiani di 4 e 8 anni sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Lazzaro Spallanzani perché sospetti. Accompagnati dal papà per lieve febbre, il primo tampone ha dato esito … L'articolo Sospetto bambini tornati da Wuhan: non è Coronavirus proviene da www.inews24.it. inews24

GiovanniRoi : Coronavirus, due bambini trasferiti allo Spallanzani di Roma “per precauzione”. Ma questo dimostra che devono avere… - Stefbazzi : @FernandaVigagni Se guardiamo a quanti bambini e ragazzi sono morti per #ArrestoCardiaco negli ultimi anni, il sosp… - Carolin96472459 : @andr900 È andato a visitare bambini sicuramente sani per insinuare il sospetto che siano razzisti coloro che vorre… -