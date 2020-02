Secondo Sallusti, Mahmood era un immigrato (Di lunedì 10 febbraio 2020) Questa sera, la trasmissione Otto e Mezzo di Lilli Gruber è stata a tema sanremese. Del resto, come evitare di parlare del Festival di Sanremo 2020, visto il grande successo che ha avuto? In studio ci sono Andrea Scanzi e Massimo Giannini, mentre in collegamento ci sono Marianna Aprile e Alessandro Sallusti. Proprio al direttore de Il Giornale è toccato di scivolare sul tema di Sanremo. Secondo il giornalista, le canzoni di una volta non hanno la stessa portata e la stessa forza dei brani di una volta. E ha citato anche la canzone vincitrice dell’anno scorso, Soldi di Mahmood. LEGGI ANCHE > Mahmood, la frase di Salvini e la polemica Sallusti su Mahmood a Otto e Mezzo: «È un immigrato» Le parole del direttore de Il Giornale: «Le canzoni di una volta non ci sono più – ha detto -, tant’è che ancora quest’anno hanno cantato canzoni che hanno una certa età. Invece, ... giornalettismo

BomprezziMarco : #ottoemezzo azz...la RAI di sinistra secondo Sallusti. In effetti tutti sanno che Gesù è morto di freddo - alessandro_db : Chiederei a Sallusti: perché secondo lei non esiste satira di destra? #ottoemezzo - MLavendetta : @OttoemezzoTW @mariannaaprile @OGGI_online @RadioCapital_fm @repubblica @MassimGiannini @ilgiornale @alesallusti… -