“Sarà durissima ripetere Östersund 2019, ma ad Anterselva 2020 può arrivare un oro” ‘Bersaglio Mobile’ con René Laurent Vuillermoz (Di lunedì 10 febbraio 2020) Giovedì 13 febbraio prenderanno il via i Mondiali di Anterselva 2020. Per undici giorni la località altoatesina sarà il palcoscenico privilegiato di tutti gli sport invernali, poiché l’evento sarà indiscutibilmente uno degli highlights della stagione 2019-‘20, priva di appuntamenti iridati in molte discipline Fis. La decima puntata di “Bersaglio Mobile”, la rubrica di approfondimento e analisi tenuta in compagnia dell’ex azzurro Renè Laurent Vuillermoz, verte quindi principalmente sul Mondiale italiano, presentato in tutti i suoi aspetti. René, cominciamo dal contesto di gara. Cosa ci puoi dire di Anterselva? “La caratteristica principale di Anterselva è la quota, nel senso che è piuttosto in alto e tanti atleti tendono a patire questo fatto. Però non bisogna dimenticare che spesso vi si gareggia subito dopo le tappe tedesche, collocate decisamente più in basso, senza alcun genere di ... oasport

