Rula Jebreal, madre suicida violentata dal patrigno: «Prima dello stupro le disse una frase da pelle d’oca…» (Di lunedì 10 febbraio 2020) In collegamento da Parigi, al programma di Rai Tre, Mezz’ora in più, di Lucia Annunziata, Rula Jebreal, la giornalista che ha commosso l’Ariston col suo monologo dedicato al tema delicato della violenza sulle donne, è tornata a parlare della madre morta suicida dopo essere stata brutalizzata e stuprata, quando lei aveva appena 5 anni. Una testimonianza forte quella della scrittrice israeliana: «Mia madre non ha avuto le mie opportunità. Era una donna semplice. È stato il secondo marito della madre a stuprarla, ha fatto lo stesso con le altre figlie. Lui trattava le donne come fossero schiave, proprietà!». E ancora: «In un confronto con mia madre avvenuto Prima della sua fuga da casa, le disse una frase che mi fa venire ancora adesso la pelle d’oca: ‘Se hai un frutto in casa, non hai il diritto di assaggiarlo?’. Questi criminali pensano che le donne siano una loro proprietà ... urbanpost

