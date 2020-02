Programmi TV di stasera, martedì 11 febbraio 2020. Su Rai1 «Mai scherzare con le stelle!» (Di martedì 11 febbraio 2020) Mai scherzare con le stelle! Rai1, ore 21.25: Purché finisca bene – Mai scherzare con le stelle! – Prima TV Film del 2020, diretto da Matteo Oleotto, con Pilar Fogliati, Alessandro Roja, Carlotta Natoli, Emanuela Grimalda. Durata 123 minuti. Trama: Ines, una giovane netturbina con la passione per gli oroscopi, conosce, per un banale incidente domestico, il suo vicino Alfredo, un ricercatore di robotica dell’Università. I due, che sono molto diversi, si detestano sin dal primo giorno. Tuttavia, per una serie di equivoci, si troveranno a dover condividere gli spazi…e molto di più! Rai2, ore 21.20: Pechino Express – Le Stagioni dell’Oriente Al via martedì l’ottava edizione di “Pechino Express”. Costantino della Gherardesca condurrà lo spettatore – nel corso delle 10 puntate – in un viaggio di 7000 km attraverso l’Oriente e le sue ... davidemaggio

RosarioPorzio1 : @danieleverone11 Ma come si fa', ancora invitano questo in tv ? E voi, continuate a guardare questi programmi ? Anc… - ailinon80 : Stasera ho litigato ancora con i programmi di grafica per mettergli uno sfondo carino. Che ne dite? Forse ho 'sbad… - fabcavathejoker : In astinenza da #Sanremo2020 ieri ho visto un attimo di #noneladurso per #Morgan e stasera il #gfvip, mha! Non si p… -