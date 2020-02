Milan, Di Stefano: «Rebic sta diventando imprescendibile per Pioli» (Di lunedì 10 febbraio 2020) Ante Rebic sta scalando posizioni nelle gerarchie del Milan di Stefano Pioli: il commento di Peppe Di Stefano sul croato Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport molto vicino al Milan, ha rilasciato un commento sull’impatto di Rebic nelle ultime partite dei rossoneri. Ecco le sue riflessioni sull’attaccante. «Rebic sta diventando un giocatore imprescindibile per Pioli. Nella prima parte di stagione non ha fatto bene. Ha fallito, forse anche a causa della confusione tattica che c’era al Milan. Ora sembra è un altro giocatore. Ibra ha un bel legame con lui. Ora il croato ha cambiato testa, sta bene e si vede». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

