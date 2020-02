Look degli Oscar 2020 promossi e bocciati, pagelle di stile: Charlize e la Zellweger le più glamour (Di lunedì 10 febbraio 2020) Questa notte è andata in scena la 92esima edizione degli Academy Awards, gli Oscar del cinema, e sul red carpet le star si sono sfidate a colpi di stile. Charlize Theron è apparsa meravigliosa in total black, mentre Scarlet Johansson non ha superato "l'esame": ecco le pagelle ai Look della serata. fanpage

GoalItalia : 35 candeline oggi per @Cristiano ?? Come è cambiato il suo volto (e i suoi look) nel corso degli anni ????? - vogue_italia : Per il red carpet degli Oscar, Janelle Monae ha scelto un look Ralph Lauren. Seguite con noi la notte più important… - vogue_italia : Alla notte degli Oscar, Billy Porter sfoggia un look ispirato a Kensington Palace, dimora reale di William e Kate ??… -