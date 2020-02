Iv sfiducia Bonafede?M5S e Pd insorgono

Il M5S si schiera al fianco del ministro della Giustizia, Bonafede, dopo l' altolà di Iv sulla prescrizione con una possibile mozione di. Grazie alla "determinazione e ostinazione" di Bonafede "abbiamo dato al Paese la legge anti corruzione,il codice rosso,introdotto carcere per i grandi evasori e lo stop alla prescrizione",si legge in un post su Fb. "Indietro non si torna". E Franceschini,capo delegazione del Pd: "Se un partito di maggioranza minaccia dire un ministro, sta minacciando dire l'intero governo".(Di lunedì 10 febbraio 2020)