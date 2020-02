Frecciarossa deragliato, tra gli indagati compare anche Rfi (Di lunedì 10 febbraio 2020) C’è anche Rete Ferroviaria Italiana tra gli indagati per il Frecciarossa deragliato a Lodi nella mattina di giovedì 6 febbraio. L’accusa è di aver violato la legge 231 del 2001 che regola le responsabilità delle società per i reati commessi dai propri dipendenti. Frecciarossa deragliato, tutti gli indagati Dalla Procura di Lodi fanno sapere che si tratta di un “atto dovuto, necessario per lo svolgimento in forma garantita degli accertamenti tecnici irripetibili” sul convoglio. Oltre a Rfi, al momento nel registro degli indagati sono stati iscritti anche cinque dipendenti, tutti appartenenti al team che la mattina dell’incidente si occupava dello scambio nel punto in cui si è verificata la tragedia che è costata la vita a due macchinisti. La squadra al lavoro quella mattina era composta da altri tre operai che però, secondo le prime ricostruzioni, sembrano ... notizie

