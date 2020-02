Così i nazionalisti stanno conquistando i giovani occidentali (Di lunedì 10 febbraio 2020) Sinn Fein, il partito nazionalista irlandese, ha tagliato per il primo il traguardo anche grazie ai consensi delle giovani generazioni, che non sembrano affatto temere l’exploit d’istanze contrarie al progressismo. La narrativa sulla “generazione Erasmus”, nel Regno Unito, non tiene più. E forse non ha mai avuto troppe ragioni per sussistere. Sui fenomeni elettorali che hanno prodotto la Brexit è stato detto di tutto. Enrico Letta, all’epoca dell’analisi sulle stratigrafie elettorali del referendum, ha colto un punto essenziale: “Tra gli elettori nella fascia 18-24 ha votato solo il 36%, tra quelli sopra i 65 ha votato l’83!”, ha scritto su Twitter l’ex premier. Letta non ha avuto torto. Tocqueville avrebbe parlato di “indifferenza“. La stampa mainstream, però, ha continuato a raccontare un’altra storia. ... it.insideover

