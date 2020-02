Be Brave; un sogno per le bambine (Di lunedì 10 febbraio 2020) Lo sport rappresenta un mondo in crescita. Nella società odierna, soprattuto nel mondo del calcio, ogni bambino sogna di calcare i grandi palcoscenici della seria A. E le bambine ? Siamo andati alla scoperta di un progetto che rende le giovani future calciatrici protagoniste; di che sto parlando ? La risposta sta nel Be Breve. A raccontarci il progetto sopra citato abbiamo intervistato Arianna Pomposelli, giocatrice di calcio a 5 attualmente militante nel campionato di serie A con la compagine del Kick Off femminile nonché giocatrice della Nazionale Italiana. Ciao Arianna Com’è nato questo progetto ? Perché si chiama be Brave? E perché hai deciso di farlo itinerante ? “ É nato un pomeriggio in cui mia nipote Noa, che ora ha 5 anni, mi ha detto: “zia io voglio giocare a calcio con altre bambine”; allora ho pensato di creare qualcosa che potesse unire tutte le bimbe appassionate di questo ... romadailynews

