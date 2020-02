Almanacco del 10-02-2020 ore 07:30 (Di lunedì 10 febbraio 2020) Almanacco del giorno lunedì 10 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa scolastica vergine San Guglielmo il grande Guglielmo che deriva dal Germanico composto da Willy a volontà unito Helm protezione Elmo nel significato di Elmo che dà forza volontà latinizzato in Guglielmo fu introdotto in Italia dei Longobardi ancora discretamente attestato è un tenace dedito lavoro con uno spiccato senso del dovere e dell’Onore e ha uno sguardo che incute rispetto e anche tenerezza In mediatamente Se una donna è fatto no Per lui non interessa essere corrisposto subito pazienza Finché il suo amore non viene accettato raramente scherza e comunque scaltre veloce nel capire gli altri pensieri Daisydicendo così a farsi amare facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi ne particolare Oggi legori vogliamo fare la nostra Sara Ciao Sara ... romadailynews

