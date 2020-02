Aerei, emergenza su un volo italiano: problemi subito dopo decollo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Aeroporti di Puglia comunica che stamattina l’aeroporto Karol Wojtyla di Bari e’ stato interessato da un’emergenza per un volo Alitalia, con destinazione Milano-Linate, che era decollato alle ore 12.34 ed e’ dovuto rientrare subito dopo dopo per un problema al carrello. subito dopo il decollo, infatti – riferisce una nota – il Comandante dell’aeromobile dichiarava “emergenza” riferendo di problemi a un carrello. “L’aeromobile, pertanto – conclude la nota – e’ rientrato atterrando senza problemi presso lo scalo di partenza, dove, comunque, erano state attivate tempestivamente tutte le procedure aeroportuali previste in caso di emergenza”.L'articolo Aerei, emergenza su un volo italiano: problemi subito dopo decollo Meteo Web. meteoweb.eu

