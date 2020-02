Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2020 ore 10:30 (Di domenica 9 febbraio 2020) Viabilità DEL 9 FEBBRAIO 2020 ORE 10:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: AL MOMENTO TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE MAGGIORI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO ANDIAMO SULLA VIA NETTUNENSE, PERMANGONO CODE PER UN INCIDENTE TRA VIA PANTANELLE E VIA DELLA CAMPANA NEI DUE SENSI DI MARCIA TROVIAMO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA CASILINA ALTEZZA QUARTIERE FINOCCHIO NEI DUE SENSI POSSIBILI DISAGI NEL QUARTIERE GIULIANO DALMATA EUR CECCHIGNOLA PER IL VIA DELLA GARA PODISTICA CORSA DEL RICORDO FINO ALLA FINE DELLA MANIFETSAZIONE MODIFICHE ALLA VIABILITA E DEVIAZIONE DI VARIE LINEE DI BUS INFINE RICORDIAMO CHE OGGI E’ IN PROGRAMMA LA SECONDA DOMENICA ECOLOGICA. STOP IN FASCIA VERDE A Roma DALLE ORE 7.30-12.30 E 16.30-20.30 PER LE CATEGORIE PIU’ INQUINANTI DIESEL FINO A EURO 4 E BENZINA FINO A EURO 3 AVRANNO COMUNQUE IL VIA LIBERA LE ... romadailynews

