Tutto sulla finale di Sanremo 2020 (Di domenica 9 febbraio 2020) Il Festival di Sanremo 2020 lo vince Diodato con la canzone Fai Rumore. Il cantante alla seconda partecipazione al Festival si aggiudica la vittoria, nello scontro finale tra Francesco Gabbani con la canzone Viceversa e i Pinguini Tattici Nucleari con la canzone Ringo Starr. Diodato non è solo il vincitore di questa settantesima edizione di Sanremo, ma si porta a casa anche il premio della critica, della sala stampa, il premio Mia Martini e premio Lucio Dalla, Il premio Tim lo porta a casa la canzone di Francesco Gabbani, il premio Bigazzi va Tosca con la canzone Ho amato, per la migliore orchestra, Il premio Bardotti va a Eden con la canzone Rancore per il miglior testo. Serata infinita quella di ieri sera del Festival di Sanremo con picchi di ascolto da record. La classifica di gradimento a inizio serata rispettava in grandi linee il risultato che si è ottenuto a fine serata,tranne ... bigodino

