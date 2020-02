Tutto quello che i ladri di sabbia rubano nel Sahel (Di domenica 9 febbraio 2020) Arrivano per derubarci dei sogni che abbiamo custodito per anni. Ci portano via quanto abbiamo di più prezioso, il nome e il destino scritto nel vento. rubano senza ritegno la nostra sabbia di savana e di deserto che si accatasta con pazienza in ogni angolo incustodito della città. rubano quanto le viscere della nostra terra hanno generato e custodito nei secoli e millenni passati. Estratto in fretta lasciando tracce contaminate di uranio, impronte di petrolio e miniere d’oro che finisce altrove nelle gioiellerie o in lingotti per le riserve delle monete. Ci derubano dei sentieri che gli antenati hanno camminato e dei proverbi che hanno trasmesso. Rapinano soggetti idonei per intervistare, prendere appunti, confezionare articoli, produrre dati, film e documentari sui migranti e i bambini di strada. Espropriano saperi e sottraggono ai guaritori antichi rimedi contro le malattie dello ... ilfattoquotidiano

