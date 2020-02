Trono Over, Antonella Brini. La confessione: “Sono rimasta vedova…” (Di domenica 9 febbraio 2020) Antonella Brini del Trono Over confessa: “Sono rimasta vedova a ventidue anni” Dietro un sorriso, una battuta, una risposta ironica, spesso c’è una triste storia, un dramma famigliare, un rimorso mai superato. Se Valentina Autiero del Trono Over ha perso la sorella e il padre quando era giovanissima, e Diana Caruso ha avuto tumore al seno, Antonella Brini ha avuto un terribile momento nella sua vita, che è riuscita a superare solo grazie alla sua forza di volontà: “Sono rimasta vedova a ventidue anni con un bambino che doveva nascere. Da donna forte mi sono risposata e sono andata avanti” Antonella Brini ha continuato dicendo che nella sua vita ha avuto quattro grandi storie d’amore, ma quasi sempre con uomini “impegnati”: “Sono sempre stata la seconda scelta”. Trono Over, Antonella Brini replica a Gemma Galgani: ... lanostratv

