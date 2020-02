Tra poche ore il lancio della missione “Solar Orbiter”: svelerà i segreti del Sole (Di domenica 9 febbraio 2020) Il razzo Atlas V con a bordo la sonda ESA “Solar Orbiter” è sulla rampa di lancio 41 della US Air Force Station di Cape Canaveral, in Florida da dove partirà alle 23:03 ora locale (le 05:03 di lunedì 9 febbraio in Italia) per studiare il Sole. Le previsioni meteo indicano condizioni favorevoli, con una probabilità di lancio dell’80%. Solar Orbiter, una missione guidata dall’ESA e a forte partecipazione NASA, fornirà le prime vedute delle inesplorate regioni polari del Sole da alte latitudini, fornendo una visione senza precedenti di come funziona la nostra stella madre. Questa importante missione indagherà inoltre sulla connessione Sole-Terra, aiutandoci a meglio comprendere e prevedere i periodi burrascosi del meteo nello spazio. Nel corso della missione, la navicella sfrutterà la gravità di Venere per avere la spinta per uscire fuori dal piano del Sistema ... meteoweb.eu

