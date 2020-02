Sanremo 2020: il vincitore e le altre premiazioni (VIDEO) (Di domenica 9 febbraio 2020) Sanremo 2020: il vincitore è Diodato, Francesco Gabbani secondo, Pinguini Tattici Nucleari terzi. Gli altri premi a Gabbani, Tosca e Rancore (VIDEO) La settimana sanremese si è conclusa ieri sera, sabato 8 febbraio 2020, con l’ultima serata condotta sempre da Amadeus, con Diletta Leotta, Sabrina Salerno e Francesca Sofia Novello. Diodato è risultato trionfatore della settantesima edizione del Festival di Sanremo. Diodato era uno dei favoriti insieme alle Vibrazioni, che poi con l’arrivo del televoto invece si sono classificati in quarta posizione (guarda qui la classifica). Diodato è arrivato in finale insieme a Francesco Gabbani, che si è classificato secondo, e con i Pinguini Tattici Nucleari che si sono classificati terzi. Ecco il VIDEO della premiazione:  Ma durante la serata finale sono stati consegnati anche altri premi, tra questi il Premio Sergio Bardotti per il ... dituttounpop

