Morgan/ Dopo lite con Bugo a Sanremo: frecciata di Mara Venier (Live Non è la D'Urso) (Di domenica 9 febbraio 2020) Morgan a Live Non è la D'Urso Dopo la lite con Bugo al Festival di Sanremo 2020: oggi la sua verità. Intanto arriva una frecciata di Mara Venier per l'ospitata... ilsussidiario

repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - IlContiAndrea : #Emma dopo Bugo e Morgan (noni in ordine di uscita) e prima di Alberto Urso (decimo Big in ordine di uscita). Canta… - slevpingbeauty : RT @HuertDeAuteuil: - 2010 Morgan viene escluso dal festival dopo aver dichiarato di far uso di crack - 2020 Morgan partecipa a Sanremo,… -