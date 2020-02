Meteo ROMA: in lieve peggioramento, possibili locali PIOGGE in settimana (Di domenica 9 febbraio 2020) Il Meteo su ROMA sarà influenzato dall'ingresso di umide correnti atlantiche, che faranno addensare nubi a tratti consistenti. Qualche debole pioggia sarà probabile lunedì e poi anche mercoledì, in un contesto molto mite. Domenica 9: nuvoloso. Temperatura da 5°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1032 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud 9 Km/h. Zero Termico: circa 2100 metri. Lunedì 10: molto nuvoloso con pioviggine, ventoso a tratti. Stima Pioggia 3 mm. Temperatura da 11°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1028 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 12 Km/h, raffiche 39 Km/h. Zero Termico: circa 2700 metri. Martedì 11: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 10°C a 17°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Nord-Ovest 14 Km/h, raffiche 41 Km/h. Zero Termico: circa 3000 metri. Mercoledì 12: ... meteogiornale

