LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km Falun 2020 in DIRETTA: Therese Johaug in testa a dettare il passo! (Di domenica 9 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:51 Difficoltà per Weng! In testa restano solamente Johaug e Andersson, con la norvegese ovviamente a tenere il ritmo alto. 14:49 Karlsson e Jacobsen inseguono a 19″ e devono guardarsi alle spalle dal tentativo di rientro di Nepryaeva e Diggins. 14:47 Therese Johaug vince lo sprint per il bonus trophy al km 6.7 precedendo Andersson e Weng. 14:44 Sempre Johaug a dettare il passo, al momento tengono il ritmo Weng e Andersson. 14:42 Ad inseguire a 8” di distanza c’è la coppia formata da Jacobsen e Karlsson, più indietro il resto del gruppo. 14:40 Al km 3.6 strappo di Therese Johaug! Con lei restano solo Weng e Andersson. 14:38 Dietro le due norvegesi si è stabilita la svedese Andersson. 14:36 Gruppo compatto per ora, Weng e Johaug si alternano al comando. 14:33 Non è partita Greta Laurent, unica atleta italiana presente a ... oasport

