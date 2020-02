La Cina prova a ripartire (Di domenica 9 febbraio 2020) Le vacanze extra offerte dal governo cinese stanno per terminare. Lunedì, a meno di nuove decisioni, la Cina torna a lavorare. Dove possibile, cioè nelle provincie non in quarantena, decine di milioni di persone riprenderanno la propria routine quotidiana. Certo, le giornate non saranno più come prima, il rischio di essere infettati dal coronavirus diventerà il nuovo incubo popolare e le precauzioni raggiungeranno livelli mai visti. Eppure, in mezzo a uno scenario quasi post apocalittico, il motore economico del Paese dovrebbe tornare a carburare. Usiamo il condizionale perché la situazione è paradossale: il Partito Comunista cinese non ha fin qui dato altre indicazioni, e dunque si resta con il “risveglio nazionale” fissato a lunedì 10 febbraio. Le autorità devono scegliere il male minore tra due opzioni. La prima: Pechino sceglie di prolungare la quarantena auto imposta nel tentativo ... it.insideover

