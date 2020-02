Golf: Nick Taylor torna a vincere sul PGA Tour dopo oltre 5 anni all’AT&T Pebble Beach Pro-Am 2020. Phil Mickelson terzo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Era da novembre del 2014 che Nick Taylor non vinceva un torneo sul PGA Tour. Quest’anno il canadese ce l’ha fatta di nuovo, riuscendo a trovare quattro grandi giornate all’AT&T Pebble Beach Pro-Am, che vince con un complessivo -19 e un -2 di giornata su uno tra i più celebri percorsi del mondo. Questa vittoria proietta il trentunenne di Winnipeg al numero 101 del mondo, appena dietro al norvegese Viktor Hovland (38° nell’evento). Seconda posizione per l’americano Kevin Streelman, bravo a essere costante e a chiudere a -15 con il -4 odierno, che è anche uno dei migliori score di giornata. Non riesce l’impresa a Phil Mickelson, che chiude terzo dopo aver girato in +2 e concluso a -14, e sarà numero 55 nel prossimo ranking, non potendo dunque partecipare alla prima prova del WGC in Messico. Quarto l’australiano Jason Day, anche lui in brutta ... oasport

