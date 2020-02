“Fai rumore”, la canzone di Diodato è dedicata a Levante? (Di domenica 9 febbraio 2020) “Fai rumore”, la canzone di Diodato che ha vinto il Festival di Sanremo 2020, è dedicata a Levante? L’ipotesi impazza sui social network, all’indomani del successo del cantautore aostano-pugliese-romano. E un indizio arriva da un altro nome di punta della musica italiana: Coez. Diodato e Levante sono stati fidanzati per circa due anni, tra il 2017 e il 2019, dopo la separazione di lei dall’ex marito Simone Cogo, anche lui musicista (nome noto nell’electro-punk con lo pseudonimo di Sir Bob Cornelius Rifo). La canzone “Fai rumore”, scritta e composta da Diodato con Edwyn Roberts, parla dei silenzi innaturali e difficili da sopportare tra due persone che non stanno più insieme ma che sono ancora importanti l’uno per l’altra. “Ho capito che, per quanto io fugga, torno sempre a te”, canta Diodato. “Consumo le mie ... tpi

trash_italiano : E FAI RUMOREEEEEE CHE NON LO SO SE MI FA BENEEEEEE NON LO SO SE MI CONVIENEEEEEE. E FAI RUMORE, CHE NON LO POSSO SO… - OndeFunky : Fai rumore che non lo posso sopportare questo silenzio innaturale tra te e me @DiodatoMusic cuore ?? #Sanremo70 #sanremofunky - CardRavasi : E me ne vado in giro senza parlare, Senza un posto a cui arrivare, Consumo le mie scarpe E forse le mie scarpe S… -