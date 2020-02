Fai Rumore di Diodato è dedicata a Levante: l’ammissione del vincitore di Sanremo, ma che il gossip non la oscuri (Di domenica 9 febbraio 2020) Non era solo un pettegolezzo da bar: Fai Rumore di Diodato è dedicata a Levante e il vincitore di Sanremo 2020 lo ha ammesso, imbarazzato, in diretta tv a Domenica In, incalzato da Mara Venier. A Festival terminato, con la vittoria portata a casa come da pronostico della vigilia e la tensione ormai smorzata, il cantautore aostano è uscito dal suo tradizionale riserbo per ammettere che sì, quel brano struggente con cui ha conquistato il Leoncino d'oro è "anche dedicato a lei". Fai Rumore di Diodato è una canzone che parla dei "muri dell'incomunicabilità" che a volte si alzano nei rapporti, ad esempio "quando un amore finisce" o quanto due amici si allontanano, ha spiegato il vincitore di Sanremo 2020 a Domenica In, in onda in diretta dall'Ariston col consueto passaggio di tutti i cantanti di quest'edizione del Festival appena conclusa. Fai Rumore di Diodato è dedicata a ... optimaitalia

