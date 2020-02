Fabio Fazio, volano minacce: “Bast*rdo, spero che ti ammazzino” (Di domenica 9 febbraio 2020) Fabio Fazio nel mirino delle critiche: un utente gli augura di morire Tra Fabio Fazio e le polemiche sussiste un feeling speciale. Figurarsi poi sui social, il terreno preferito dei facinorosi, felici di “omaggiarlo” non appena si presenta l’occasione. Mesi fa, dopo aver raccontato gli attacchi subiti da Matteo Salvini a causa del compenso percepito, e di quelli ricevuti per strada da un signore davvero arrabbiato, il presentatore ligure, in procinto di passare su Rai Due con Che Tempo Che Fa, è stato tempestato di insulti sui social network. Un presunto sostenitore della Lega lo ha letteralmente massacrato, prima dandogli del verme schifoso “Bast*rdo”. Ma mica bastava: sperava lo ammazzassero. Aggressione per strada Fabio Fazio è uno dei volti più rappresentativi della Rai e, come attestato dalle informazioni ufficiose trapelate (tuttavia altamente attendibili), il compenso ... kontrokultura

