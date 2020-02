Ciclismo, Volta a la Comunitat Valenciana femminile 2020: l’Italia è regale, Bastianelli superlativa (Di domenica 9 febbraio 2020) Dopo che l’anno scorso, nella corsa dominata dalla belga Lotte Kopecky, il Bel Paese aveva piazzato quattro azzurre tra le prime dieci (miglior piazzamento il quarto posto di Silvia Persico), quest’anno la selezione italiana ha fatto incredibilmente saltare il banco con la vittoria della campionessa nazionale Marta Bastianelli, il secondo posto di Barbara Guarischi (Movistar Women) e il quarto di Arianna Fidanza (Lotto Soudal Ladies). In attesa della tappa conclusiva della competizione maschile che ha infiammato i cuori dei tifosi spagnoli e non solo durante tutta la settimana, questa mattina, in un percorso di 98.5 km irto di insidie e situazioni pericolose per le favorite, le atlete sono riuscite a controllare i vari tentativi di fuga animati nella tappa e a concludere la corsa con una volata. A trionfare, come detto, è stata proprio l’azzurra Bastianelli che ha ... oasport

