Sanremo 2020 lite Bugo e Morgan squalificati «Rispetta chi ti ha portato sul palco» Morgan cambia testo di “Sincero” (Di sabato 8 febbraio 2020) Sanremo 2020 Bugo e Morgan litigio in diretta, Morgan cambia il testo di "Sincero". Bugo abbandona l'Ariston Momento shock in tarda serata a Sanremo 2020. All’1.45, durante l’esibizione di Bugo e Morgan, accade l’impensabile. Morgan entra sul palco dell’Ariston con dei fogli e un testo tutto nuovo di “Sincero”. «Rispetta chi ti ha portato su questo palco» spara Morgan diretto su Bugo che abbandona improvvisamente il palco dell’Ariston. Fiorello prova a intervenire ma è sconvolto anche lui. Amadeus attende notizie e a fine puntata arriva la sentenza, Bugo e Morgan squalificati a Sanremo 2020.Sanremo 2020 CLASSIFICA SALA STAMPA, DIODATO VINCE LA QUARTA SERATA Sanremo 2020 lite Bugo e Morgan squalificati «Rispetta chi ti ha portato sul palco» Morgan cambia testo di “Sincero” Piper Spettacolo Italiano. spettacoloitaliano

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -