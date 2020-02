Sanremo 2020, la scaletta dell’ultima serata: ordine d’uscita, gli ospiti e i conduttori (Di sabato 8 febbraio 2020) Sanremo 2020, la scaletta della quinta serata, la finale: l’ordine d’uscita. ospiti: Biagio Antonacci, Christian De Sica e il cast di “La Mia banda suona il pop”. Le conduttrici. E ci siamo, stasera, alle 20:40 circa su Rai 1 andrà in onda la quinta serata, la finale, della settantesima edizione di Sanremo, guidata da Amadeus. Anche stasera si esibiranno tutti e 24 gli artisti, o meglio 23, visto che Bugo e Morgan non ci saranno (i due ieri sono stati squalificati dalla gara per defezione, qui puoi guardare il video). Quindi l’attesa è quella di scoprire il vincitore di questa settantesima edizione, vediamo intanto cosa è previsto nella lunghissima serata di stasera. I cantanti in gara quindi canteranno i brani di Sanremo, la puntata si aprirà con la classifica parziale che includerà tutte le votazioni delle prime quattro serate.. Vediamo quindi cosa ... dituttounpop

