Sanremo 2020, la scaletta della finale: gli ospiti e i cantanti in gara (Di sabato 8 febbraio 2020) La scaletta della finale di Sanremo 2020 preannuncia una serata ricca di grandi ospiti. A condurre la serata, al fianco di Amadeus, saranno Diletta Leotta, Sabrina Salerno, Francesca Sofia Novello e Mara Venier. Il primo a esibirsi sul palco dell’Ariston sarà Leo Gassmann, il vincitore delle Nuove Proposte. Sanremo 2020, la scaletta della finale L’8 febbraio andrà in onda la finale di Sanremo 2020: sul palco dell’Ariston si alterneranno i 23 concorrenti rimasti in gara dopo l’eliminazione di Bugo e Morgan. Ecco l’ordine in cui si esibiranno i Big del Festival: Michele Zarrillo (con Nell’estasi o nel fango) Elodie (con Andromeda) Enrico Nigiotti (con Baciami adesso) Irene Grandi (con Finalmente io) Alberto Urso (con Il sole ad Est) Diodato (con Fai rumore) Marco Masini (con Il confronto) Piero Pelù (con Gigante) Levante (con Tiki Bom Bom) Achille ... notizie

