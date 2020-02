Sanremo 2020: la lite tra Morgan e Bugo tra morsi e sputi un attimo prima di scendere le scale (Foto) (Di sabato 8 febbraio 2020) Se questa notte l’esibizione, l’abbandono e la squalifica di Morgan e Bugo sul palco del festival di Sanremo 2020 è stata imbarazzante, dietro le quinte è accaduto molto di più (foto). Facile immaginare che tra i due cantanti la lite lontano dalle telecamere e dal pubblico sia degenerata ma morsi e sputi vanno ben oltre soprattutto perché tutto è accaduto un attimo prima dell’esibizione di ieri sera. Riferiscono tutto i testimoni, chi dietro le quinte è attento a ogni dettaglio per permettere la perfetta riuscita del festival di Sanremo. Mentre Amadeus impeccabile presentava il duo con la canzone che inneggiava alla sincerità e all’amicizia, dietro Morgan e Bugo arrivavano alle mani. Parolacce e una ricostruzione che sembra irreale perché pronti ad apparire in mondovisione. Presentazione finita Morgan prende posto, si volta e non vede il collega ormai ex amico. Brugo non voleva più ... ultimenotizieflash

