Sanremo 2020, la cronistoria della lite tra Morgan e Bugo: tutto quello che è successo tra i due (Di sabato 8 febbraio 2020) A Sanremo 2020 uno degli eventi clou è stato il litigio tra Morgan e Bugo, che ha portato all’eliminazione del brano Sanremo 2020 continua a essere una fonte inesauribile di polemiche e discussioni. Non si può dire che questo settantesimo Festival della Canzone Italiana non sia partito col “botto”. Prima gli attacchi ad Amadeus per i commenti sessisti, poi l’ondata di indignazione suscitata dai testi delle canzoni del rapper Junior Cally. Ma non finisce certo qui, perché a tenere banco in queste serate è stata anche la polemica tra Fiorello e Tiziano Ferro, dopo l’hashtag polemico di quest’ultimo #fiorellostattezitto. Tra showman e cantante sembra essersi creata una frattura che, forse, non si risanerà tanto presto. Ma mai paragonabile alla frattura che c’è stata fra due dei cantanti in gara; parliamo ovviamente di Morgan e Bugo. Nella quarta ... nonsolo.tv

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo'