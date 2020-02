Sanremo 2020: Bugo scappa, Morgan lo insulta, entrambi squalificati in diretta (Di sabato 8 febbraio 2020) Se già gli imprevisti e i colpi di scena al Festival di Sanremo 2020 non fossero abbastanza, intorno alle ore 01:45 è successo l’impensabile: il duo Bugo e Morgan è salito sul palco del Teatro Ariston ma non ha portato a termine la loro esibizione. Fin dal loro ingresso sul palco si denotava qualche stranezza: Morgan è uscito per primo e ha iniziato a fare le scale, Bugo è entrato pochissimi secondi dopo. I due, distanti, hanno raggiunto il centro palco e la base musicale è partita… L’esibizione inizia a Morgan inizia a cantare un brano che non è quello portato in concorso: il testo è una sequenza di accuse e ingiurie che sembrano essere rivolte a Bugo. Lui, in tutta risposta, prende un foglio, lo accartoccia e lascia il palco da una uscita laterale. Morgan interrompe la sua esibizione e Amadeus accorre per cercare di sedare eventuali problematiche. Sanremo 2020: ... ultimenotizieflash

LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… - repubblica : Sanremo 2020, Benigni legge il cantico dei cantici, inno all'amore e al desiderio - umitalia : Brividi. Grande @mikasounds! ?? #mika #sanremo @polydoritalia -