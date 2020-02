Prescrizione, Ipsos: ‘Per 57% degli intervistati fa evitare la condanna ai colpevoli. La riforma Bonafede? Promossa dal 59% di chi la conosce’ (Di sabato 8 febbraio 2020) La Prescrizione per il 57 per cento degli intervistati “spesso consente ai colpevoli di evitare la condanna” ed “è meglio toglierla o allungarla”. Mentre solo per “il 20% è una garanzia per gli imputati che altrimenti rischiano di restare sotto processo”. La riforma Bonafede? Piace al 59% di chi la conosce (circa il 45%). E’ questa la fotografia dell’istituto Ipsos per il Corriere della sera sul provvedimento che più sta facendo discutere la maggioranza nelle ultime settimane. In generale il 49% ritiene che “lo stop alla Prescrizione restituisce la certezza della pena, dando al processo maggiore efficacia”, mentre solo il 25% ritiene che sia “una perdita di efficienza”. Il contenuto del provvedimento è conosciuto nel dettaglio dal 5% degli italiani intervistati. Il 40% dice di sapere cosa contiene “nelle linee ... ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : Prescrizione, Ipsos: ‘Per 57% degli intervistati fa evitare la condanna ai colpevoli. La… - doonie : Effetti di settimane a parlare di prescrizione: solo il 5% ritiene di conoscere nei dettagli la riforma Bonafede (d… -