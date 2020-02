Prescrizione | Conte | ‘Iv promette battaglia? Parola che non si addice tra forze di

Prescrizione - Conte : “Basta litigi e rinvii. Gli italiani si aspettano risposte”. Salvini : “Maggioranza ai titoli di coda” : La maggioranza si spacca sulla Prescrizione. L’appello di Conte ai partiti: “Basta rinvii, gli italiani si aspettano risposte”. ROMA – La maggioranza si spacca sulla Prescrizione. La fumata nera dell’ultimo vertice di maggioranza ha aperto una frattura tra Italia Viva e gli altri partiti al Governo che sembra insanabile. Con un post sui social il premier Conte ha cercato di rimettere insieme i pezzi lanciando un ...

Prescrizione - Renzi : “Se Conte vuole cacciarci lo dica - noi non votiamo questo pasticcio” : Matteo Renzi, in un'intervista al Corriere della Sera, ribadisce il no di Italia viva al compromesso raggiunto da Pd, M5s e Leu sulla Prescrizione: "Decida Conte: se vuole cacciarci, basta dirlo. Se vuole tenerci, lavoriamo. Nell'uno e nell'altro caso noi non votiamo il pasticcio Prescrizione: le idee vengono prima delle poltrone".Continua a leggere

"Il lodo Conte bis sulla Prescrizione è una fortissima attenuazione della riforma Bonafede” : Il lodo Conte bis sulla prescrizione? Per Valerio Onida è “una fortissima attenuazione” della riforma entrata in vigore il primo gennaio 2020. “Molti processi si prescrivono in appello”, spiega il presidente emerito della Corte costituzionale ad Huffpost, quindi lo stop dopo il secondo grado di giudizio per i condannati “ha chiaramente degli effetti diversi”. Per il noto giurista lo stop alla ...

Prescrizione - Conte si difende : “Evitiamo malintesi - tuteliamo tutte le garanzie costituzionali” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, torna a parlare di Prescrizione, soffermandosi sulle sue affermazioni di oggi: "Non vorrei si fosse creato un malinteso. Quando ragiono di -ismi faccio riferimenti a semplificazioni brandite come armi ideologiche in una Contesa politica. Siamo tutti per tutte le garanzie costituzionali. Detto questo, a me piace lavorare per un processo penale più celere, più giusto".Continua a leggere

Prescrizione - Conte : “Basta litigi e rinvii. Gli italiani si aspettano risposte”. Salvini : “Maggioranza ai titoli di coda” : La maggioranza si spacca sulla Prescrizione. L’appello di Conte ai partiti: “Basta rinvii, gli italiani si aspettano risposte”. ROMA – La maggioranza si spacca sulla Prescrizione. La fumata nera dell’ultimo vertice di maggioranza ha aperto una frattura tra Italia Viva e gli altri partiti al Governo che sembra insanabile. Con un post sui social il premier Conte ha cercato di rimettere insieme i pezzi lanciando un ...

Prescrizione - Marcucci (Pd) a Fanpage.it : “Governo non rischia - ma sbagliano sia Renzi che Conte” : La frattura nella maggioranza sulla Prescrizione si può ricomporre, secondo Andrea Marcucci. Il capogruppo del Pd al Senato, intervistato da Fanpage.it, crede che la tenuta del governo non sia a rischio, ma sottolinea gli errori sia di Matteo Renzi che del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a cui chiede di "correggere il tiro di qualche sua dichiarazione".Continua a leggere

Il governo si spacca sulla Prescrizione - Conte lancia un messaggio forte : Lo strappo annunciato da Italia Viva mette a rischio il governo sulla prescrizione. Il presidente del Consiglio, in un lungo post apparso su facebook, ‘striglia’ la maggioranza. “Gli italiani vogliono risposte concrete, non litigi. Tanti dossier sono aperti, non c’è tempo da perdere” Il premier Giuseppe Conte si rivolge alle forze della maggioranza che sostengono […] L'articolo Il governo si spacca sulla ...

**Prescrizione : Faraone (Iv) - ‘Conte populista - lontano anni luce da noi’** : Roma, 7 feb. (Adnkronos) – “Chi mette giustizialismo e garantismo sullo stesso piano è un populista. Conte è un populista, culturalmente lontano anni luce da noi, degno leader del nascente partito unico Pd/M5S. Noi invece sappiamo bene da che parte stare, orgogliosamente garantisti senza se e senza ma”. Lo scrive su twitter il capogruppo di Iv al Senato, Davide Faraone. L'articolo **Prescrizione: Faraone (Iv), ...

Prescrizione - intesa Pd-M5S-Leu. Ma Renzi dice no : «Se ci voglion cacciare lo dicano». Conte : «Basta rinvii» : L’intesa raggiunta prevede il blocco della Prescrizione dopo due condanne, in primo grado e in appello. Ma Iv continua ad opporsi: bisognerà capire che cosa accadrà al governo. Il presidente del Consiglio: «Dialogo, ma arriva il momento delle decisioni»

Prescrizione - Renzi “Non lascio il governo ma...”/ Conte “Confido in un accordo” : Prescrizione, presa di posizione netta sul tema da parte di Matteo Renzi: arriva la replica del presidente del consiglio, Giuseppe Conte

Prescrizione - Conte : è tempo di risposte : 13.18 "Dialogo, confronto, ascolto sono sempre state parole chiave nel mio ruolo. Ora gli italiani si aspettano risposte, non litigi e rinvii":così su Fb il premier Conte, che precisa: vale anche per la Prescrizione, mi sono speso per un punto di mediazione sempre più avanzato. Confido che le forze di maggioranza condividano questa posizione". "Non chiedete se sono garantista o giustizialista. Le contrapposizioni manichee vanno bene per i ...

Prescrizione - premier Conte : “Bene il dialogo - ma è arrivato il momento delle decisioni. Basta litigi e rinvii” : Va bene il dialogo, ma ora Basta liti e rinvii: è arrivato il momento di decidere. Il premier Giuseppe Conte lo dice chiaramente dopo l’accordo raggiunto da tre quarti della maggioranza sulla Prescrizione. “Il dialogo, il confronto, l’ascolto sono sempre state parole chiave nello svolgimento del mio ruolo da Presidente del Consiglio. Ma arriva il momento delle decisioni. Gli italiani si aspettano risposte, non litigi e rinvii” ...

Prescrizione - Conte alla maggioranza : “Tanti dossier aperti - non c’è tempo da perdere. Basta litigi” : Conte, dopo lo strappo annunciato da Italia viva sulla Prescrizione, si rivolge alle forze della maggioranza, invitandole a sospendere gli scontri: "Il dialogo, il confronto, l’ascolto sono sempre state parole chiave nello svolgimento del mio ruolo da Presidente del Consiglio. Ma arriva il momento delle decisioni. Gli italiani si aspettano risposte e concretezza, non litigi e rinvii".Continua a leggere

Prescrizione - l’accordo “Lodo Conte bis” spacca la maggioranza : cos’è : “Lodo Conte bis“, cos’è l’accordo sulla Prescrizione che ha diviso la maggioranza di governo. Cosa chiedono i renziani e quale battaglia si potrebbe giocare in Senato senza l’appoggio d’Italia Viva. L’accordo “Lodo Conte bis” Dopo lotte e mille discussioni, l’accordo sulla Prescrizione è stato finalmente raggiunto, nonostante abbia avuto l’effetto di spaccare la maggioranza. Al “Lodo Conte bis” ...