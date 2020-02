LIVE Sanremo 2020 in DIRETTA: 8 febbraio. In testa Diodato, Gabbani e Le Vibrazioni inseguono. Ospite Antonacci (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.38: Parrucca da Maria De Filippi per Amadeus. Per Fiorello è Montezemolo ossigenato, per noi assomiglia a Tom Peaty 21.37: La standing ovation chiamata da Fiorello per Amadeus 21.35: Fiorello racconta il delirio delle serate del Festival. “Il figlio di Amadeus all’inizio del Festival aveva 8 anni, adesso ne ha 11” 21.34: Fiorello sale sul palco ballando e si prende gli applausi dell’Ariston 21.33: Rientra il collegamento con Fiorello in platea 21.27: Non particolarmente originale il pezzo di Nigiotti, che comunque trasmette energia e il pezzo ha qualcosa che resta in mente 21.24: Enrico Nigiotti – “Baciami adesso” – Enrico Nigiotti nato a Livorno l’11 giugno 1987, ci riprova dopo la presenza a Sanremo un anno fa con “Nonno Hollywood”. Pur avendo partecipato sia ad Amici (prima) sia ad X ... oasport

trash_italiano : - Malgioglio in prima fila - Il coro di Elettra costretto a cantare Elettra, Elettra Lamborghini - Bugo che abbando… - fanpage : #Sanremo20, Fiorello contro Selvaggia Lucarelli 'Non sapevo pubblicasse il mio sfogo' #TizianoFerro - SIAE_Official : ????La #musica live in Italia apre il 2020 con il trionfo di @gazzelledaje ed il grande successo di @renatozer0, che… -