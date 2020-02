Inter – Milan | Dove vedere il posticipo delle 20:45 di domenica 9 febbraio in diretta e streaming (Di sabato 8 febbraio 2020) La quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A si conclude con il grande derby tra Milan e Inter. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 e sarà visibile in diretta sui canali Sky. Nella scorsa giornata il Milan ha pareggiato al Meazza contro il Verona, in un match molto combattuto conclusosi con il risultato finale di 1 – 1. Vittoria fuori casa invece per l’Inter che batte l’Udinese con il risultato di 2 – 0. Il Milan sta risalendo molto velocemente la china conquistando ben undici punti nelle ultime cinque giornate, punti che servono a crearsi uno spazio in classifica lontano da Parma e Cagliari. Troppi pareggi nelle ultime quattro giornate per l’Inter (ben 3) per sperare di avvicinarsi ad una Juve che non ha alcuna intenzione di sbagliare di nuovo facendosi fregare la vetta della classifica; ma si sa, ogni derby fa storia a ... nonsolo.tv

