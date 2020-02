Incendio distrugge una casa: morti mamma e figli (Di domenica 9 febbraio 2020) Le fiamme si sono sviluppate nella notte tra venerdì e sabato. Ad essere coinvolta, un’abitazione della cittadina del Mississipi. Una donna e i suoi sei figli sono rimasti uccisi, salvo invece il marito. mamma e figli morti in un Incendio L’Incendio si è sviluppato intorno a mezzanotte e mezza in una casa di Clinton, cittadina non molto distante da Jackson, capitale dello Stato del Mississipi. I nomi delle vittime non sono stati resi noti, ma il capo dei vigili del fuoco John Alman, ha fatto sapere che madre e sei figli sono morti nell’Incendio. La donna aveva 33 anni, ha riferito Alman trattenendo a stento lo sconforto. “È terribile, davvero terribile” ha dichiarato. Salvo un un uomo Secondo quanto riporta il The Guardian, un uomo si è salvato dalle fiamme. Si tratta del marito della donna che ora si trova in ospedale con diverse ferite da bruciatura e problemi ... thesocialpost

