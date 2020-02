I look top secret di Achille Lauro, i suoi abiti arrivano a Sanremo in un camion blindato (Di sabato 8 febbraio 2020) Achille Lauro è il più rivoluzionario della 70esima edizione del Festival di Sanremo, dove sta facendo discutere con i suoi travestimenti originali e sopra le righe. Nessuno, eccetto lo staff, sa cosa indosserà sul palco dell'Ariston e il motivo è molto semplice: gli abiti arrivano a teatro in un baule chiodato chiuso in un camion blindato. fanpage

radiowip : Achille Lauro e Piero Pelù: carina la scelta dei direttori di orchestra di riprendere il look dei loro cantanti. Ac… - GeaPetrini : RT @dentromagazine: Sanremo, pagelle live della quarta serata. E top flop dei look - dentromagazine : Sanremo, pagelle live della quarta serata. E top flop dei look -