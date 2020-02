Grande Fratello Vip, Pago sposa Serena Enardu? Arriva la proposta (Di sabato 8 febbraio 2020) Pago vuole sposare Serena Enardu: Arriva la proposta al Grande Fratello Vip Sono la coppia meno amata del Grande Fratello Vip e allo stesso tempo la più criticata. Molti spettatori hanno promesso sui social di spedirli a casa al primo televoto utile. Pago sposa Serena Enardu? Il cantante sardo ha confessato all’ex volto di Uomini e Donne di pensare al matrimonio, spiazzandola. Sere Enardu, presa alla sprovvista dalle parole di Pago, ha cercato di mascherare l’imbarazzo in un sorriso e prontamente ha risposto: “Lo sai che io non sono per il matrimonio”, mentre il concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip ed ex protagonista della seconda edizione di Temptation Island Vip ha domandato incuriosito: “E per cosa sei?”. Serena Enardu, guardandolo negli occhi fisso, ha replicato: “Sono per te”. La convivenza nella Casa sta ... lanostratv

