Gol Emre Can – Che perla dell'ex Juve, segna da casa sua! [VIDEO] (Di sabato 8 febbraio 2020) Gol Emre Can – Qualche giorno fa è toccato a Piatek, pochi minuti fa all'ex Juve. Il centrocampista tedesco ha segnato la sua prima rete con la nuova maglia, quella del Dortmund, ma non è un gol qualunque. E' un gol bellissimo. Il calciatore, intorno alla mezz'ora di Bayer Leverkusen-Borussia, dopo aver raccolto un pallone, da quasi trenta metri lo scaglia con potenza e precisione alle spalle del portiere. Ne esce fuori una perla bellissima, con buona pace di tutti quei tifosi Juventini che ancora non si capacitano del motivo per cui sia stato mandato via. Di seguito il VIDEO della splendida marcatura. Emre CAN ON HIS DORTMUND DEBUT pic.twitter.com/VXQmflICsU — Premier League Panel (@PremLeaguePanel) February 8, 2020

