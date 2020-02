Falsi report, dopo aver cacciato i manager Spea vuole licenziare i tecnici (Di sabato 8 febbraio 2020) dopo aver cacciato quattro manager implicati nell’inchiesta sul Ponte Morandi, tra cui l’ex ad Antonino Galatà, Spea adesso punta a mandar via i tecnici. L’azienda, che si è occupata per anni della manutenzione e dei controlli sulla rete autostradale per conto di Aspi, ha inviato una lettera di contestazione a cinque geometri indagati per Falsi report sui viadotti. In pratica una procedura che anticipa il licenziamento. Lo racconta Repubblica Genova. E tutto nonostante non ci sia ancora una sentenza e neppure un’ordinanza di rinvio a giudizio. La linea di Spea è di tagliare tutti i rami coinvolti nelle indagini. Scrive il quotidiano: “Una linea di estrema severità con cui Spea sembra voler dire che la società è sana e chi ha sbagliato sono i singoli, non il sistema. Ovvero la stessa filosofia difensiva fino ad oggi praticata da società Autostrade. Aspi si ... ilnapolista

napolista : Falsi report, dopo aver cacciato i manager Spea vuole licenziare i tecnici La società invia una lettera ai geometri… - massimoneri90 : Falsi report sui viadotti, pagano i tecnici: Spea vuole licenziarne cinque - rep_genova : Falsi report sui viadotti, pagano i tecnici: Spea vuole licenziarne cinque [aggiornamento delle 08:11] -