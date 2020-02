Eboli, apre la Casa di Minnie: dalla “mala” a bene della comunità (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoEboli (Sa) – C’era orgoglio e soddisfazione nello sguardo e nelle parole del sindaco di Eboli, Massimo Cariello che oggi ha tagliato il nastro, in località Corno d’Oro ad un bene confiscato alla criminalità organizzata e diventato la Casa per mamme in difficoltà ed i loro figli. Nasce, infatti, la Casa di Minnie, una realtà già ospitata a Santa Cecilia che ora si trasferisce a Corno d’Oro, gestita dalla cooperativa SPES, unica di Eboli. Ma soprattutto, come ha voluto ribadire il primo cittadino di Eboli nel suo intervento, arriva a conclusione un percorso per sottrarre alla criminalità organizzata e all’abbandono un bene e metterlo a disposizione della comunità. L'articolo Eboli, apre la Casa di Minnie: dalla “mala” a bene della comunità proviene da Anteprima24.it. anteprima24

