Colpo di scena a Sanremo | Bugo-Morgan squalificati

Mancano dieci minuti alle due; devono esibirsi ancora tre artisti. Poi la quarta serata del Festival di Sanremo si sarebbe conclusa. Ma un Colpo di scena risveglia il pubblico, la sala stampa dell'Ariston, e sorprende Amadeus, Fiorello e Antonella Clerici che in quel momento hanno dovuto gestire una situazione davvero insolita. Morgan ha iniziato a cantare il brano "Sincero", ma ha cambiato il testo, rivolgendosi a Bugo che, infastidito, ha abbandonato il palco dell'Ariston senza dire nulla, lasciando tutti a bocca aperta. Eliminazione per la coppia. "Le brutte intenzioni e la maleducazione - ha cantato Morgan - la tua brutta figura di ieri (giovedì, ndr) sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Ringrazia il cielo se sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro".

