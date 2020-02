Virus,Italia:stop centri visti in Cina

Italia chiude in via temporanea i suoi centri per i visti in Cina fino al 16 febbraio allo scopo di ridurre il rischio di contagio da coronaVirus. Lo si legge in un avviso postato sul sito dell'ambasciata d'Italia a Pechino A meno di ulteriori avvisi, la riapertura è attesa per il 17 febbraio. L'area dell'ambasciata è aperta solo a chi ha preso appuntamenti in anticipo e per questioni d'emergenza.(Di venerdì 7 febbraio 2020) L'chiude in via temporanea i suoiper iinfino al 16 febbraio allo scopo di ridurre il rischio di contagio da corona. Lo si legge in un avviso postato sul sito dell'ambasciata d'a Pechino A meno di ulteriori avvisi, la riapertura è attesa per il 17 febbraio. L'area dell'ambasciata è aperta solo a chi ha preso appuntamenti in anticipo e per questioni d'emergenza.(Di venerdì 7 febbraio 2020)

