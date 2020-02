VIDEO Fabio Quartararo, Test MotoGP Sepang: “Contento di essere tornato qui con questo ritmo” (Di venerdì 7 febbraio 2020) La prima giornata dei Test collettivi della MotoGP a Sepang ha visto il dominio del team Yamaha Petronas, con Fabio Quartararo al comando davanti al compagno di squadra italiano Franco Morbidelli. Il francese, miglior rookie della passata stagione, ha stampato subito un impressionante 1’58″945 girando con la M1 in versione 2019, mentre a partire da domani comincerà a lavorare con la moto ufficiale di quest’anno. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni rilasciate a Sky Sport da Fabio Quartararo dopo il day-1 dei Test di Sepang: VIDEO DICHIARAZIONI Fabio Quartararo Test MotoGP Sepang 2020: erik.nicolaysen@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse oasport

