Temperatura record in Antartide: +18,3°C. È la più alta mai registrata (Di venerdì 7 febbraio 2020) Un’ondata di caldo ha investito nelle ultime 24 ore l’Argentina, con temperature record anche nella sezione dell’Antartide sotto giurisdizione argentina. Lo riferisce oggi l’agenzia di stampa statale Telam.Citando il Servizio meteorologico nazionale, l’agenzia segnala che mentre a Buenos Aires si avvertiva a metà giornata un massimo di 42 gradi di sensazione termica, nella base ‘Esperanza’ nell’Antartide argentina è stata registrata ieri una Temperatura di 18,3 gradi.#Antártida Nuevo récord de Temperaturas huffingtonpost

